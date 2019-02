Der Prozess findet in den Räumlichkeiten des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt. Cosar ist wegen Schwächung der Wehrkraft angeklagt, weil er gemäss Anklageschrift vom 2013 bis 2015 in Syrien gekämpft und Truppen ausgebildet hat. Zudem hat er mit seinem Cousin Personen aus der Schweiz für den Kampf in Syrien angeworben.

Der 37-jährige Cosar wurde in St. Gallen geboren und wuchs im Tessin auf. Seine Eltern sind Assyrer aus der Türkei. Diese christliche Minderheit ist über mehrere Länder verteilt.