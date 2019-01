Herr Peyer, was war Ihre erste Begegnung mit dem WEF?

Peter Peyer: Als das WEF in den 2000er-Jahren immer grösser wurde, wuchs auch die Opposition dagegen, die sich schliesslich im «Landquarter Kessel» kumulierte. Ich war in dieser Zeit Präsident der SP Graubünden. So war ich auch in die Vorgänge rund um das WEF involviert.

Sie haben gegen das WEF demonstriert.

Klar, als damaliger Parteipräsident der SP war ich Teil der Opposition gegen das WEF, habe auch an Kundgebungen in Davos und Chur teilgenommen, ebenso wie an «Arena»-Sendungen zum WEF.

Haben Sie Ihre Meinung über das WEF geändert?

Ich habe eine kritische Distanz zum WEF. Aber: Ich bin für diesen Anlass nicht verantwortlich, sondern dafür, dass unsere Polizei mit Unterstützung der Armee einen guten Job macht, wenn es um die Sicherheit der völkerrechtlich geschützten Persönlichkeiten geht, ebenso wie um die Sicherheit der übrigen Gäste und der Bevölkerung. Diese beiden Positionen lassen sich gut vereinbaren. Und: Ich habe keine Berührungsängste, auch nicht gegenüber den WEF-Organisatoren. Es schadet im Leben ganz grundsätzlich nicht, wenn man zwei Seiten einer Sache kennt.

In einem Bericht warnt das WEF vor dem Klimawandel. Eint das Thema WEF und Gegner?

Tatsächlich, ich habe diesen Bericht auch gesehen. Es ist aus meiner Sicht erfreulich, dass sich das WEF der tatsächlichen Herausforderungen der Zukunft annimmt. Und wenn es den WEF-Verantwortlichen gelingt, die Existenz und die Herausforderungen des Klimawandels auch den WEF-Teilnehmenden aufzuzeigen, dann ist das ein wichtiger Schritt in die globale Zukunft.

Wie sieht Ihre Arbeit während des WEF aus?

Graubünden steht wegen des WEF nicht einfach still. Meine Arbeit in den verschiedenen Bereichen läuft weiter. Aber ich werde zeitweise in Davos sein. Es gibt zwei Anlässe,

an denen die Regierung dabei ist. Daneben will ich vor allem Erfahrungen sammeln und mir zeigen lassen, wie Polizei und Militär vor Ort organisiert sind.

Lesen Sie auch: Ausschreitungen am WEF: So bereitet sich die Schweizer Armee auf den Ernstfall vor