Erstes «Mitglied» einer Kantonsregierung positiv auf Corona-Virus getestet

(sat) Wie der Kanton am Dienstag weiter schreibt, haben sich inzwischen alle Regierungsmitglieder untersuchen lassen. Diese Tests seien jedoch negativ ausgefallen. Als Vorsichtsmassnahme werde die Regierung ihre Sitzung am Mittwoch nun per Telefonkonferenz abhalten. Der Sicherheitsdirektor sei derzeit zu Hause isoliert. Favres Gesundheitszustand sei gut. Er werde sein Departement auch weiterhin führen – einfach aus Distanz.