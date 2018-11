Einen Tag bevor die CVP über die Wahlempfehlung an die Bundesversammlung entscheidet, hat sich gestern das Lager von CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter über ihre Parteikollegin und Kronfavoritin Viola Amherd entrüstet. Auf die Frage eines Journalisten, wie es komme, dass sie im Unterschied zu den anderen drei CVP-Kandidierenden in mehrere Auseinandersetzungen um Geld involviert sei, antwortete Amherd vor einer Woche: «Ich weiss es nicht. Vielleicht haben sie nie gearbeitet und sind nie irgendwo angeeckt.» Diese Bemerkung landete gestern im «Tages-Anzeiger» und löste auf Schneider-Schneiters Seite Empörung aus. «Jetzt ist uns der Kragen geplatzt», teilt die CVP Basel-Landschaft auf Twitter mit. Schneider-Schneiter wiederum wandte sich per E-Mail direkt an Amherd und machte ihrem Ärger Luft. Amherd entschuldigte sich daraufhin mit einem langen E-Mail. Für die CVP Basel-Landschaft scheint die Sache damit gegessen. Am Abend war der Tweet gelöscht. (rob)