Kann ein Täter erklären, warum er vier Menschen tötet? Im Fall von Rupperswil konnte er es nicht. Im Gegenteil: Die Tat wird immer unfassbarer, je mehr darüber bekannt wird.

Und während der ersten zwei Prozesstage am Dienstag und Mittwoch wurden viele Details bekannt.

Im Leben des heute 34-Jährigen deutete lange nichts darauf hin, dass er eines Tages eines der blutigsten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte begehen würde.

Das Porträt über Thomas N. orientiert sich an den Aussagen von Richtern, Staatsanwaltschaft, Gutachtern, Verteidigern, Anwälten und dem Täter selbst.

Heile Welt in Rupperswil

Thomas N. wuchs mit seinen Eltern und einem älteren Bruder in Rupperswil auf. Er war gut in der Schule, sogar überdurchschnittlich intelligent, wie er von Gutachtern beschrieben wird, und er schloss erfolgreich die Matura ab. Er wurde nicht gemobbt, gehörte im Dorf und in der Schule dazu.

Niemand ahnte, dass er nach seiner Schulzeit ins straucheln kommen wird. Schon gar nicht, welche Auswirkungen sein Straucheln auf vier unschuldige Menschen in seiner Nachbarschaft und deren Angehörigen haben würde.