Als der Swissair Flug 111 am 2. September 1998 um 21.31 Uhr ins Meer stürzte und 229 Menschen starben, schlief die Schweiz noch. Es war 3.31 Uhr. Auch die Angehörigen der 41 Schweizer Opfer. Pierre Froidevaux erfuhr von der Katastrophe in den Morgennachrichten des Radios. Der heute 65-jährige Allgemeinmediziner arbeitete vor zwanzig Jahren als Notarzt und sass als Abgeordneter für die FDP im Genfer Kantonsparlament. Er erhielt den Auftrag, sich um die Angehörigen zu kümmern, die am Flughafen auf ihre Angehörigen warteten. Herr Froidevaux, was für Szenen spielten sich vor 20 Jahren am Flughafen Genf ab? Pierre Froidevaux: Die Angehörigen waren fassungslos. Sie konnten nicht glauben, was da geschehen war. Ihre Liebsten verschwanden von einem Moment auf den anderen und sollten nie mehr zurückkommen. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das seine Eltern verloren hatte. Das Schlimmste war, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Erklärung für die Frage gab, warum sie verschwunden sind. Und es kursierten Gerüchte. Was waren das für Gerüchte? Es hiess zuerst, die Mehrheit der Passagiere habe überlebt. Dann hiess es, auf den Rettungsbooten befänden sich Überlebende. Erst nach 10 Uhr war es dann offiziell: Das Flugzeug war ins Meer gestürzt. Es gab keine Hoffnung mehr, Überlebende zu bergen. Die Situation war für die Betroffenen absolut unfassbar. Sie befanden sich in einem Zustand des Entsetzens. Für die Betreuer ging es dann darum, die Situation etwas weniger unaushaltbar zu machen, damit das Trauma nicht unüberwindbar wird und sie das ganze Leben begleitet. Wer einen solchen Schock erlebt, braucht Unterstützung. Wie betreuten Sie die Angehörigen am Flughafen? Sie wurden zunächst einmal in einen grossen Raum des Flughafens geführt. Einige wollten lieber alleine sein, ihren Schmerz nicht mit anderen teilen. Die sind dann bald wieder nach Hause gegangen. Die Hinterbliebenen bekamen in diesem Moment grosse Unterstützung nicht nur von uns. Es gab noch in der gleichen Woche einen Gottesdienst in der Kathedrale in Genf. Auf diese Weise konnten die Angehörigen ihre Trauer mit anderen teilen.

Wie reagierten die Hinterbliebenen auf die Schreckensnachricht? Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche weinten und schluchzten. Ein Familienvater zerbrach vor Wut einen Aschenbecher mit blossen Händen. Manche waren wie gelähmt, stumm und bestürzt. Wenn man in einer solchen Situation ist, hat man das Gefühl, der Kopf drehe sich in alle Richtungen. Was war die schwierigste Aufgabe für die Betreuer am Flughafen Genf? Ungefähr zwanzig Personen setzten sich an die Telefone. Diese Aufgabe war eine der schwierigsten, denn die meisten Angehörigen waren ja nicht am Flughafen Genf, sondern zu Hause irgendwo in der Romandie, in Frankreich oder in den USA. Und die riefen an und wollten wissen, wo ihre Ehemänner, Mütter oder Kinder geblieben sind. Die Betreuer an den Telefonen musste sich um Dramen kümmern, die sich in der Ferne abspielten.