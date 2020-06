Entscheid über Verlängerung der Hilfe für Selbstständige fällt erst im September

(mg) National- und Ständerat tagen im September erneut im Rahmen einer ausserordentlichen Session. Wie die Büros der beiden Räte am Donnerstag mitteilten, finde diese Session in der Kalenderwoche 37 statt. In der selben Woche startet auch die Herbstsession der Räte.

64 Mitglieder des Nationalrats hätten eine derartige Session verlangt, heisst es in der Mitteilung. Dabei sollte raschestmöglich über mehrere Vorstösse über die Verlängerung der Unterstützungsmassnahme für Selbstständige entschieden werden. Der Bundesrat hatte diese Ende Mai auslaufen lassen. Initiantin der Sondersession ist die Ratslinke, die sich enttäuscht zeigt über die späte Ansetzung.

SP und Grüne sprechen in Mitteilungen von einem «fahrlässigen» und «fragwürdigen» Entscheid. «Die Bürgerlichen lassen mit ihrer Blockadepolitik Zehntausende Menschen im Regen stehen», sagt SP-Präsident Christian Levrat. Man habe sich gewünscht, dass man noch der Sommerpause tagen könnte. Der Zeitpunkt einer ausserordentlichen Session wird durch die beiden Ratsbüros festgelegt.