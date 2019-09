Der Impfstoff gegen Tollwut ist knapp – so knapp, dass in der Schweiz derzeit das Pflichtlager angezapft wird. Grund ist ein Lieferunterbruch beim Produkt Mérieux. Dieser werde voraussichtlich bis 2021 dauern, schrieb das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung kürzlich in einer «Vorsorglichen Information». Betroffen sei ganz Europa.

Vor allem Reisende betroffen

Um Impfdosen zu sparen, hat das Bundesamt für Gesundheit nun seine Impfempfehlungen angepasst. Jene Personen, die dringend auf eine Impfung angewiesen sind, sollen diese zwar weiterhin erhalten. Denn diese ist lebenswichtig: Tollwut ist eine Krankheit, die praktisch immer tödlich verläuft. Wer von einem erkrankten Tier gebissen wird, muss sich deshalb rasch impfen lassen.

Für solche Fälle stehen laut Bund dank Pflichtlager in der Schweiz genügend Impfstoffe zur Verfügung. Damit dies so bleibt, muss jedoch anderswo gespart werden. Überwiegend werden in der Schweiz heute Menschen vorbeugend gegen Tollwut geimpft, weil sie in Gebiete reisen, in denen die Viren verbreitet sind.

Weniger sollen geimpft werden

Hier setzt das Bundesamt für Gesundheit nun an, um Impfdosen zu sparen: Für die meisten Risikogebiete empfiehlt es nur noch dann eine Impfung, wenn sich jemand mehr als drei Monate dort aufhält. Bisher hatte der Bund zum Beispiel für die meisten Länder Afrikas eine Impfung bereits ab einem Aufenthalt von 30 Tagen empfohlen.

Eine Ausnahme gilt für Reisende, die – unabhängig von der Dauer der Reise – ein hohes Risiko haben, an Tollwut zu erkranken. Das trifft zum Beispiel auf jene zu, die mit dem Velo oder Motorrad unterwegs sind oder die in Regionen reisen, wo es kaum Zugang zu medizinischer Versorgung gibt.