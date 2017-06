Die Sorgen der Polit-Eltern

Andrea Caroni FDP/AR – zwei Kinder (3 & 1) «Ich sag es gleich vorneweg: Von den Reformvorschlägen, die angeblich die Kompatibilität zwischen Familie und Parlamentsmandat verbessern sollen, halte ich herzlich wenig. Für meine Familie und mich stimmt das aktuelle Sessions-System absolut. Im Vergleich zu einem militärischen Wiederholungskurs ist es gar richtig familienfreundlich: Ich sehe meine Kinder am Montagmorgen noch, bevor ich nach Bern reise, und ab Donnerstagnachmittag wieder. Da sind manche Geschäftsleute häufiger weg von zu Hause. Auch die Planbarkeit der Parlamentstätigkeit ist wertvoll, ich weiss jeweils schon ein Jahr im Voraus, wann die Kommissionssitzungen stattfinden. In welcher Firma hat man solche Bedingungen? Wenn man mich fragt, wäre es viel sinnvoller, die Nationalräte würden weniger Vorstösse einreichen, die sie dann später abarbeiten müssen. Damit würde man mehr Zeit gewinnen als mit untauglichen Systemreformen. Ich arbeite nebenbei noch als Anwalt und Lehrbeauftragter, mehr als ein kleines Pensum liegt aber nicht drin. Dafür kann ich für die Parlaments-Vorbereitungen meine Zeit ziemlich autonom einteilen – und sie entsprechend an die Bedürfnisse der Familie anpassen. Am liebsten musiziere ich mit meinen Kindern. Sie sind zwar noch klein, aber kürzlich haben wir zusammen sogar ein kleines Konzert veranstaltet. Mein Traum ist es, eines Tages eine richtige Familienband zu gründen!»

Adèle Thorens Grüne/VD – ein Kind (7) «Ich kann mich noch gut erinnern: Ich wurde ungefähr zur gleichen Zeit Mutter wie der damalige SVP-Shootingstar Jasmin Hutter. Sie verliess die Politik, ich nicht. In den Kommentarspalten hiess es dann manchmal, dass ich eine Rabenmutter sei – das schmerzt schon. Dabei ist es doch wichtig, dass junge Frauen im Parlament vertreten sind! Nicht vergessen werde ich auch die grosse Hilfe von Pascale Bruderer: Sie war damals Nationalratspräsidentin und hat mir erlaubt, das Präsidentenzimmer zu benützen. Die Grosseltern haben dort auf meine Tochter aufgepasst und ich ging sie jeweils stillen. Das ist bis heute so geblieben, wir sind ein ganzes Betreuungsteam. Ohne die Hilfe von zahlreichen Familienmitgliedern und natürlich meines Mannes ginge es nicht. Dennoch habe ich gegenüber meiner Tochter ein konstant schlechtes Gewissen – sie weint jedes Mal, wenn ich wieder nach Bern muss. Denn dann sehen wir uns während mehrerer Tage nicht. In diesem Sinn würde ich regelmässigere und dafür kürzere Sessionen bevorzugen. Bei mir kommt noch dazu, dass ich als Vertreterin einer Kleinpartei bei mehr Sachthemen à jour und auch stets erreichbar sein muss. Das Gute am Parlamentsmandat ist, dass ich ausserhalb der Sessionen die Zeit flexibler einteilen kann – aber zusammen mit der Familienbetreuung ist die Belastung schon grenzwertig. Ein zweites Kind würde schlicht nicht drinliegen.»

Tiana Angelina Moser GLP/ZH – drei Kinder (7, 6 & 4) «Ich bin ja ein grosser Fan des Milizparlaments – aber wenn wir es aufrechterhalten und an die heutigen Realitäten anpassen wollen, braucht es Reformen. Diese Veränderungsresistenz führt uns nicht weiter. Schauen wir doch mal, wie viele junge Eltern – vor allem Mütter – aus abgelegenen Landesteilen im Parlament sitzen. Es gibt sie praktisch nicht, weil sie Mandat und Familienleben nicht unter einen Hut bringen. Diese systembedingte Selektion ist ungut für unser Land und verfälscht das romantisierte Bild der Volksvertretung zusätzlich. Dabei gäbe es niederschwellige Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen. Ein regelmässigerer Sitzungsrhythmus würde die Kompatibilität erhöhen. Auch eine Kinderbetreuung im Haus würde die Vereinbarkeit deutlich erhöhen und damit auch junge Eltern ermutigen, überhaupt für ein Mandat zu kandidieren. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass Kinder zu haben reine Privatsache ist. Junge Familien brauchen Rahmenbedingungen und damit Infrastrukturen, die Müttern und Vätern die Berufstätigkeit ermöglichen. Während der Sessionen übernachte ich in Bern, wenn die Sitzungen lange dauern – oftmals fahre ich aber auch nach Hause zu meiner Familie. So gut es geht, versuche ich sie vor der Öffentlichkeit zu schützen. Deshalb mache ich auch keine Homestories.»

Cédric Wermuth SP/AG – ein Kind (2) «Man muss sich das mal vor Augen führen: Seit Jahrzehnten funktioniert das Parlament nach dem gleichen Muster – alle drei Monate eine dreiwöchige Session. Höchste Zeit, dass wir die veralteten Strukturen überdenken. Sie sind ein Mitgrund, dass vor allem junge Mütter im Parlament nach wie vor stark untervertreten sind. Meine Frau sagt manchmal augenzwinkernd, ‹Papa, nicht da› sei der erste Satz unserer Tochter gewesen. Natürlich ist mir klar, dass eine hohe Arbeitsbelastung – gerade am Abend und an den Wochenenden – zum politischen Mandat gehört. Niemand hat mich dazu gezwungen. Dennoch gibt es meiner Ansicht nach genügend Möglichkeiten, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Parlament zu verbessern. Eine Kita im Bundeshaus wäre etwa ein sinnvoller Vorschlag. Derzeit können wir die Belastung nämlich nur dank der Unterstützung der Grosseltern stemmen, sie helfen vor allem in den Randstunden aus. Auch wäre es viel schlauer, jeden Monat eine Woche zu tagen. Die familieninterne Planung würde dadurch erleichtert. Die Gegner des Systemwechsels sagen, dass das Parlament dann zu stark von der Aktualität getrieben wäre. Was soll daran schlecht sein? Angesichts des parlamentarischen Reformunwillens mache ich mir allerdings nur wenig Illusionen: Die Chancen sind gross, dass meine Tochter längst erwachsen ist, bis das Parlament endlich im 21. Jahrhundert ankommt.»

Andrea Geissbühler SVP/BE – zwei Kinder (4 & 2) «Ich bin ganz ehrlich: Wenn ich im Kanton Tessin oder Graubünden in den Nationalrat gewählt worden wäre, hätte ich mein Amt mit der Geburt des ersten Kindes niedergelegt. Denn für mich war immer klar: Die Familie hat oberste Priorität. Das heisst auch, dass ich meine Tochter und meinen Sohn am Abend selbst ins Bett bringen will. Dank der raschen Anreise von meinem Wohnort Bäriswil ist dies glücklicherweise auch während der Sessionen möglich. An Abendveranstaltungen von Lobbyisten gehe ich seit dem ersten Kind ganz bewusst kaum mehr und einen von zwei Kommissionssitzen habe ich abgegeben. Auch meinen Beruf als Polizistin habe ich verlassen, mein politisches Mandat gibt neben der Kinderbetreuung genug zu tun. Ich sehe schon, dass andere Parlamentarier mit Kindern eine weniger komfortable Ausgangslage haben. Aber wenn man für den Nationalrat kandidiert, weiss man, worauf man sich einlässt. Handlungsbedarf sehe ich also keinen – und eine Lösung, die alle befriedigt, gibt es ohnehin nicht. Von mir aus könnte man im Bundeshaus schon eine Kita einrichten, aber diejenigen, die sie benützen, müssten sie selbst finanzieren. Eine Staatsaufgabe ist das nicht. Selbst würde ich meine Tochter und meinen Sohn nicht hinbringen. Was sollen sie in der grossen Stadt? Zuhause, mit dem Wald direkt vor der Haustüre, haben sie es besser.»