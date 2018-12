Vier Tage und über zehn Stunden hat der Nationalrat seit Anfang Monat der Klimapolitik gewidmet. In seiner vorberatenden Kommission waren es noch viele mehr, seit Januar haben sich die Politiker dort über das neue CO2-Gesetz gebeugt. Doch jetzt steht die grosse Kammer mit leeren Händen da. In der gestrigen Gesamtabstimmung versenkte eine unheilige Allianz das Gesetz; es geht nun in den Ständerat, der bei Null beginnen wird.

Die Totalrevision des CO2-Gesetzes ist zwischen die politischen Fronten geraten. Mit Stimmen von ganz rechts und ganz links geschah, was sich in den Tagen zuvor abgezeichnet hatte: Das Gesetz scheiterte, weil es der einen Seite immer noch zu weit ging. Und der anderen viel zu wenig weit.