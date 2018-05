Gleichzeitig kommt das Modell der Selbstdeklaration beim Frauendachverband Alliance f gar nicht gut an. Co-Präsidentin Kathrin Bertschy (GLP/BE) führt aus: Entweder vergleiche man Löhne auf einer wissenschaftlichen Basis – dann komme man automatisch zu Lohnanalysen. Oder beim Vergleich handle es sich um nicht mehr als eine Behauptung. «Ohne wissenschaftliche Grundlage sind Lohnvergleiche wertlos», sagt Bertschy.

Ständerätin Anita Fetz pflichtet ihr bei: «Nur wenn das Vorgehen definiert ist, ist Fairness gewährleistet.» Zudem verhindere ein IT-basiertes Modell die Beurteilung aufgrund von Stereotypen, die zu Lohndifferenzen beitragen. Schliesslich führe die völlig offene Beurteilung zu Willkür. Behauptet eine Firma, die Löhne seien gleichwertig, obwohl dies nicht stimmt, bleibe die falsche Behauptung ohne Folgen, sagt Bertschy. «Eine Selbstdeklaration erzielt nur dann eine Wirkung, wenn sie auch kontrolliert und gebüsst werden kann.» Fehle die Abschreckung, ändere sich nichts. Nur: Sanktionen lehnt das Parlament ab.

Welches Modell obsiegt?

Hans Wicki verteidigt sein Modell: Der Arbeitgeber könne nicht einfach etwas behaupten. Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass Arbeitnehmer einfordern können, die Selbstdeklaration von Externen überprüfen zu lassen. Dazu braucht es die Zustimmung von mindestens 10 Prozent der Mitarbeiter. Bertschy hält auch diesen Weg für verfehlt. «Erstens können 10 Prozent in einem grossen Unternehmen sehr viele Personen sein.» Zweitens falle es vielen Arbeitnehmern schwer, offen hinzustehen und den Arbeitgeber zu kritisieren – und so die eigene Stelle aufs Spiel zu setzen. Bertschy: «Das ist der Grund, wieso bereits heute nur wenige Personen gegen Lohndiskriminierung klagen.» Die Initiative müsse vom Arbeitgeber kommen.

Für welches Modell sich der Ständerat entscheidet, hängt weitgehend von der CVP ab. Die Mehrheit der Gruppe werde das Kommissionsmodell unterstützen, sagt Ständerätin Anne Seydoux (CVP/JU). Damit dürften sich die Lohnanalysen durchsetzen. Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber, der im März veranlasste, die Lohnanalysen zugunsten einer besseren Lösung an die Kommission zurückzuweisen, wird sich der Stimme enthalten.

Er bevorzuge zwar die Selbstdeklaration. Aber er hätte diese flächendeckend für alle Unternehmen einführen wollen – und nicht für die 0,45 Prozent der Firmen in der Schweiz, die mehr als 100 Mitarbeiter haben. Doch da er nicht Mitglied der Kommission ist, konnte er seinen Vorschlag nicht einbringen. Und für einen Einzelantrag im Rat sei die Sache zu komplex. Sicher ist, dass gegen die Lohnungleichheit etwas unternommen wird: Der Ständerat ist bereits auf die Vorlage eingetreten. Und Konrad Graber sagt: «Unabhängig, welches Modell am Schluss obsiegt, ich werde ihm zustimmen.»

Die Zusatzprüfungen in der Kommission haben dazu geführt, dass die Lohnanalysen an Akzeptanz gewonnen haben. Im Winter stimmten die Kommissions-Mitglieder mit 7:6 nur knapp für das Modell. Zuletzt hat sich das Verhältnis auf 8:4 verbessert. So hatte die Zusatzschleife für die Befürworter der Lohnanalysen doch noch etwas Gutes.