Ein Spatz findet den Weg in den Nationalratssaal – wer hat den Vogel abgeschossen?

Die Zutrittsregeln sind strikt. In die Messehallen der Bernexpo, wo das Parlament derzeit tagt, kommt längst nicht jeder hinein. Während normalerweise im Bundeshaus ehemalige Parlamentarier und viele Lobbyisten rein- und rausspazieren dürfen, wie es ihnen beliebt, bleiben sie am aktuellen Ersatz-Tageort aussen vor.

Auch Gäste dürfen die Ratsmitglieder wegen der Coronakrise nicht in die Hallen einladen.

Trotzdem hat es ein Gast aber geschafft, sich einzuschleichen – oder besser gesagt: hineinzufliegen: Ein Spatz spazierte vergangene Woche durch das karge Gebäude und fand den Weg bis in den improvisierten Nationalratssaal.

Ohne den Politikern zu nahe treten zu wollen, sei gesagt: Vermutlich lockten ihn nicht ihre Reden an, sondern «Brösmeli» von Sandwiches und Kuchen. Auf jeden Fall gab der Vorfall Anlass zu Wortspielereien.

«Das Parlament hat grad einen Vogel», twitterte CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. «Keinen grossen», gab er Entwarnung, «nur ein Spatz.» Bissig entgegnete ein Twitterer: «Wenigstens ein vernünftiger ‹Vogel› im Parlament!»

Unklar ist, was mit dem Spatz geschah. Sprichwörtlich hat der eine oder andere Politiker schon mal einen Vogel abgeschossen – vor allem, wenn man die politischen Gegner fragt.

Doch hier dürfte, so hoffen wir, der Spatz nach draussen gebracht worden sein. Denn schliesslich gilt auch in Bundesbern: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.