Ein Selbstversuch auf Skikes – sommerlicher Langlauf über Stock und Stein

Wer das erste Mal auf Skikes stehen will, ist bei Christof Zürcher im bernischen Wynigen richtig. Er ist selber Skike-Instruktor und bildet andere Trainer aus. Er bietet Kurse an und in seinem kleinen Langlauf-Laden verkauft er diese sommerliche Version eines Langlaufskis. Bevor es an die frische Luft geht, zeigt Zürcher seine Sammlung an unterschiedlichen Modelle von Skikes.

Den Unterschied zwischen Skikes und Rollskis lässt sich wohl etwa mit demjenigen von Strassenvelos und von Mountainbikes vergleichen. Rollskis funktionieren im flachen Gelände gut, doch sobald das Gelände holprig ist oder steil nach unten abfällt, kommt der Rollski an seine Grenzen. Skikes haben anders als Inline-Skates oder Rollskis aufpumpbare Räder, wodurch sie überall funktionieren. Je nach Gelände können verschieden grosse Räder gewählt werden. Ein weiterer grosser Vorteil ist die eingebaute Bremse.