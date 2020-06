Ein klares Ja zur Ehe für alle: Acht Fragen und Antworten zum Entscheid des Nationalrats

Ein Grossteil der SVP und ein Teil der CVP stimmten gegen die Vorlage. Besonders die Samenspende stiess bei Konservativen auf Widerstand. Da alle anderen Fraktionen dafür votierten, fiel der Entscheid in der Gesamtabstimmung mit 132 zu 52 Stimmen klar aus. Bemerkenswert ist der Wandel der CVP: Noch vor wenigen Jahren wollte sie mit der Heiratsstrafe-Initiative in die Verfassung schreiben, dass eine Ehe aus Mann und Frau besteht. Nun sprach sich eine Mehrheit für die Öffnung der Ehe aus.

Er will die Ehe für homosexuelle Paare öffnen. Zwei Frauen oder zwei Männer sollen also zivil heiraten und auch Kinder adoptieren dürfen. Lesbische Ehepaare sollen zudem Zugang zur Samenspende erhalten.

Der Nationalrat will, dass weibliche Ehepaare Zugang zur Samenspende erhalten, die heute nur heterosexuellen Paaren offensteht. Die Ehefrau soll automatisch ab Geburt des Kindes als zweiter Elternteil gelten; so wie es heute beim Ehemann der Fall ist. Die Befürworter befanden, wenn man die Samenspende ablehne, schaffe man zwei Klassen von Ehen. Die Gegner argumentierten mit dem Kindswohl: Die Trennung von mindestens einem biologischen Elternteil werde damit in Kauf genommen, kritisierte Verena Herzog (SVP/TG). Und Yves Nidegger (SVP/GE) sagte, jedes Kind habe nun mal einen Vater und eine Mutter, so sei die Biologie. Es sei nicht möglich, ein Kind anzuerkennen, das bereits zwei Elternteile habe.

Justizministerin Karin Keller-Sutter sagte, es seien noch rechtliche Fragen offen, die für das Kind zentral seien, wie etwa die Rechtsstellung des Spenders. Diese Vorbehalte hält Kathrin Bertschy indes für vorgeschoben. «Das ist mangelnder Mut», sagt sie. Die Befürworter weisen darauf hin, es gebe schon heute Kuckuckskinder oder im Ausland mittels anonymer Samenspende gezeugte Kinder.

8. Wie geht es nun weiter?

Als Nächstes ist der Ständerat am Zug. Das klare Resultat im Nationalrat deutet daraufhin, dass er sich diesem anschliessen wird. Möglich ist, dass am Schluss das Volk entscheidet: Die EDU will das Referendum ergreifen. Unterstützung dürfte sie von einzelnen CVP- und SVP-Vertretern erhalten – insbesondere wegen des Zugangs zur Samenspende. Die Befürworter sind aufgrund von Umfragen in der Bevölkerung indes zuversichtlich, eine Abstimmung gewinnen zu können.