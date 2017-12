Es war eine krachende Niederlage für die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände: Mit 68 Prozent stimmte die Schweizer Bevölkerung 2013 der Abzocker-Initiative zu. Für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse gab es viel Hohn und Spott: Er stürzte in eine mittlere Sinnkrise.

Von der Abzocker-Initiative ist derzeit viel die Rede in der Wandelhalle. Mittepolitiker befürchten bei der Konzernverantwortungsinitiative eine ähnliche Klatsche. Wie soll man seine Ablehnung begründen, wenn die Befürworter Bilder von Kinderarbeit oder Tierleichen in gelbverfärbten Flüssen in Afrika zeigen? Die Initianten erinnerten die Parlamentarier gestern in einem «Infoblatt» an die Popularität der Initiative. Gemäss einer repräsentativen Umfrage liegt die Zustimmung bei 77 Prozent. Die Initiative einer breiten Allianz aus Hilfswerken, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen will Unternehmen verpflichten, Umweltstandards und Menschenrechte auch im Ausland einzuhalten. Kommen sie ihren Sorgfaltspflichten nicht nach, werden sie haftbar gemacht.