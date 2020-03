Durchbruch bei Blockade von Schutzmasken: Brüssel rüffelt EU-Mitgliedsstaaten

(rwa) Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat den Durchbruch nach mehreren Kontakten mit EU-Handelskommissar Phil Hogan erreicht, wie er am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. «Durchbruch gelungen, Brüssel weist EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die CH/EFTA nicht mehr zu blockieren!», schrieb er.

Mehrere EU-Länder hatten in den vergangenen Wochen den Export von Schutzmaterial verhindert. Deutschland blockierte etwa ein Lastwagen mit 240'000 Schutzmasken für die Schweiz. Daraufhin hatte die Schweiz den deutschen Botschafter einbestellt.