«Doris Leuthard ist eine Frau des Herzens, und unter anderem deshalb ist sie so populär»: Mit diesen Worten hat Nationalratspräsidentin Marina Carobbio (SP/TI) die abtretende Umwelt- und Verkehrsministerin gewürdigt. Verbunden mit dieser Popularität sei ein ausgeprägter politischer Instinkt.

«Leuthard wusste, was machbar ist und was von wem erlangt werden kann», sagte Carobbio am Mittwoch vor der Vereinigten Bundesversammlung. Die Popularität der Aargauer CVP-Politikerin habe sich bereits bei ihrer Wahl 2006 gezeigt, und diese Eigenschaft sei in all ihren Amtsjahren ihre grosse Stärke gewesen.

Der ganze Saal musste lachen, als Carobbio sagte: «Doris Leuthard wurde nie emotional.» Denn Leuthard ist doch immer wieder durch mit emotionalen Reaktionen aufgefallen, etwa an Medienkonferenzen.