CVP-Präsident Gerhard Pfister forderte kürzlich in der «Schweiz am Wochenende», dass Bundesräte bei der Festlegung ihres Rücktrittstermins nicht nur an sich denken, sondern auch an Gemeinwesen und an Partei. Wenn «zwei oder drei Bundesräte gleichzeitig den Rücktritt» beschliessen würden, so Pfister, erlaube dies der «Bundesversammlung eine grösstmögliche Auswahl bei den Regionen, Sprachen und der Eignung für das Amt».

Pfisters Wunsch in Leuthards Ohr? Auf Anfrage will sich der CVP-Präsident ausdrücklich nicht zur Frage äussern, ob Leuthards Ankündigung eine Aufforderung an Schneider-Ammann oder Maurer ist, den gemeinsamen Rücktritt ins Auge zu fassen.