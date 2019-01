«Ich fotografiere einfach gerne. Und teile meine Eindrücke mit bahnbegeisterten Leuten», sagt der 29-jährige Peng zu watson. Mit den Schnappschüssen aus dem Führerstand begeistert er in diesen Tagen die Internet-Gemeinde.

Natürlich nimmt Peng die Kamera nicht einfach so in die Hand, während er den Zug steuert. «Ich filme die Fahrt auf einem fix montierten Stativ und mache in meinen Pausen Screenshots, die ich auf Twitter stelle».