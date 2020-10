Diese Grafiken zeigen: Fallzahlen der zweiten Welle steigen in der Schweiz am steilsten

Die Zahlen zu den Coronavirus-Neuansteckungen steigen in immer weitere Höhen. Am Montag meldete das BAG für das Wochenende und den Montag 4068 Neu-Infektionen, tags darauf waren es 1445 und am Mittwoch dann bereits 2823 neue Fälle. Doch auch im Rest von Europa steigen die Infektionszahlen mittlerweile wieder exponentiell. Wir haben die fünf am meisten betroffenen Länder in Europa herausgesucht und mit der Schweiz verglichen. Es zeigt sich, dass unsere Ansteckungskurve am steilsten steigt. Hier der Vergleich: 1. Die Fallzahlen

Um einen besseren Ländervergleich zu erhalten, wurden die Fallzahlen mit den Einwohnerzahlen ins Verhältnis gesetzt. Damit Tages- und Wochenendunterschiede nicht so stark ins Gewicht fallen, wurde jeweils ein 7-Tages-Schnitt genommen. Die Schweizer Kurve ist hier zwar steil, jedoch verzeichnen die Niederlande, Frankreich und Grossbritannien höhere Ansteckungszahlen.

In diesen drei Ländern ist die zweite Welle aber bereits weiter fortgeschritten. Die Zahlen steigen dort seit längerem exponentiell. Deshalb wurde in dieser Grafik ungefähr der gleiche Ausgangspunkt miteinbezogen. Tag 1 bezieht sich auf jenen Tag, an dem zum ersten Mal wieder über drei Ansteckungen pro 100'000 Einwohner gemeldet wurden. Nun erscheint die Schweizer Kurve bereits steiler.

In dieser Grafik wurden nur jene Länder mit einer klassischen exponentiellen Kurve in der zweiten Welle berücksichtigt (Grossbritannien und Frankreich fallen weg). Tag 1 ist der Tag, an dem die Kurve wieder exponentiell steigt – wo sich die Zahlen also von Tag zu Tag wieder verdoppeln. Nun zeigt sich, dass die Schweizer Kurve im Moment mit Abstand die steilste ist. Die Fallzahlen alleine ergeben jedoch noch kein volles Bild der Lage. Wird in einem Land mehr getestet, sind auch die Fallzahlen höher. Wird in der Schweiz also einfach mehr getestet? 2. Anzahl Tests

Diese Grafik zeigt, dass alle anderen Länder im Vergleich zu ihren Einwohnern teilweise sehr viel mehr Corona-Tests durchführen als die Schweiz. Weil die Niederlande und Deutschland die Anzahl durchgeführter Tests nur einmal in der Woche publizieren, konnten hier nur Daten bis zum 2. Oktober verglichen werden.

Auch ein Blick auf die Positivitätsrate zeigt, dass diese letzte Woche in der Schweiz rasant angestiegen ist. Am Montag lag der 7-Tages-Schnitt bereits bei über 10 Prozent. Die Schweiz testet also nicht mehr als alle anderen Länder, sondern weniger. 3. Todesfälle