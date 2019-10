Diese Gemeinden wählten am extremsten, schnellsten und zuverlässigsten

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden standen zwei Kandidierende für den Nationalrat zur Auswahl. Obwohl die Kandidatin Jennifer Abderhalden die Wahl nicht schaffte, holte sie in einigen Gemeinden mehr Stimmen als ihr männlicher Kontrahent David Zuberbühler. Und diese Stimmen sorgten dafür, dass die Gemeinden Trogen, Speicher (Wohnort von Jennifer Abderhalden), Rehetobel und Teufen schweizweit die höchsten Frauenanteile auf ihren Wahlzetteln hatten. In Trogen betrug er 71.2%.

Am wenigsten Frauen wählten die Bürger und Bürgerinnen der Schwyzer Gemeinde Alpthal. Auf 929 Stimmen für Männer kamen nur 122 Stimmen für Frauen, das ergibt einen Anteil von 11.6%. An zweiter Stelle liegt Unteriberg SZ, an dritter Stelle Zwischenbergen VS.