Das Schweizer Bildungswesen gilt als eines der besten der Welt. Dies zeigt sich auch wieder an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Kazain in Russland. Die Schweizer Delegation holte sich dort insgesamt 16 Medaillen. Fünf davon Goldmedaillen.

In der Bildergalerie sehen Sie alle Schweizer Gold-, Silber-, und Bronzegewinner.

Auch von allerhöchster Stelle wurde den jungen Gewinnern gratuliert. Bundesrat Guy Parmelin schrieb auf Twitter: «Herzlichen Glückwunsch an all unsere Vertreter an den WorldSkills in Kazan. Ihr seid die besten Botschafter unserer Berufslehre. Ihr könnt stolz auf euch sein», so der Wirtschaftsminister und dankt allen für ihr Engagement.