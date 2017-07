Mit der Seilbahn über den Zürichsee will die ZKB zum Jubiläum an den Pioniergeist ihrer Gründer anknüpfen, wie die Bank in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Sie schliesst damit auch willentlich an die Geschichte legendärer Seilbahnen an, die gleicherorts bestanden.

Anlässlich der Landesausstellung 1939 und der Gartenbauausstellung 1959 wurden jeweils Seilbahnen gebaut, welche die beiden Seeufer miteinander verbanden. Die ZKB will ebenfalls "ein Erlebnis bieten, von dem auch die nächste Generation noch hören wird", wie es in der Mitteilung weiter heisst.