Vor genau einem Jahr sagte Karin Keller-Sutter, sie fürchte sich vor dem Tag, an dem Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt ankündige. Die St. Galler FDP-Ständerätin wusste, dass an diesem Tag alles auf sie, die natürliche Nachfolgerin, blicken würde. Am 25. September war es so weit. Und Keller-Sutter bekam hautnah mit, wie sehr sich der Wirtschaftsminister darauf freute, wieder mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Es gibt kaum Zweifel, dass die Ostschweizerin am 5. Dezember Nachfolgerin von Schneider-Ammann wird. Jenem Mann, dem sie beim ersten Anlauf 2010 noch unterlegen war. Lange hatte Keller-Sutter ausgeschlossen, noch einmal ins Rennen zu steigen. Spätestens die Reaktionen nach dem Rücktritt von Schneider-Ammann haben ihr aber gezeigt, dass diese Wahl auf sie hinausläuft, wenn sie denn will.

Tiefe Abneigung gegen das Jassen

«Mein Leben ist nicht immer gerade verlaufen», sagte Keller-Sutter bei der Ankündigung ihrer Kandidatur. Sie meinte die Nicht-Wahl in die Landesregierung, aber auch ihre beiden Fehlgeburten. Keller-Sutter spricht nicht nur offen über die Brüche in ihrem Leben. Sie gewährt als Bundesratskandidatin auch einen etwas tieferen Einblick in ihre privaten Interessen, als man es von ihr bisher gewohnt war. Sie spricht über ihre Liebe für Käse und Gummibären («Da verliere ich die Selbstdisziplin») und über ihre Abneigung gegen das Jassen. Entwickelt hat sie diese in jungen Jahren im Restaurant, das ihre Eltern in Wil führten: «Ich habe mitbekommen, wie die Männer ein ganzes Wochenende durchgejasst haben. Da habe ich mir gesagt: Ich will nie jassen. Und auch keinen Mann, der jasst.» Gefunden hat sie diesen Mann im Rechtsmediziner Morten Keller, mit dem sie seit bald 30 Jahren verheiratet ist.

Keller-Sutter hat in den acht Jahren seit der schmerzhaften Niederlage gegen Schneider-Ammann einen weiten Weg gemacht. Sie hat sich von der St. Galler Justizdirektorin, die sich unter anderem mit ihrem Engagement gegen Hooligans und ihren asylpolitischen Forderungen den Ruf einer «Hardlinerin» erwarb, zu einer kompromissbereiten und über die Parteigrenzen geachteten Wirtschafts-, Sozial- und Aussenpolitikerin entwickelt. Sie hat diese thematische Neuorientierung gesucht, und andere waren ihr dabei behilflich: Joachim Eder, der 2011 gleichzeitig mit Keller-Sutter in den Ständerat gewählt wurde und bis dahin die Zuger Gesundheitsdirektion geleitet hatte, überliess ihr den Platz in der Gesundheits- und Sozialkommission.

Karin Keller-Sutters Karriere in Bildern: