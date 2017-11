Die SRG-Spitze hält dem Stimmvolk das Messer an die Brust. Die Botschaft lautet: «Stimmt ihr Ja zur No-Billag-Initiative, lösen wir die SRG auf.» Letzten Freitag machte SRG-Präsident Jean-Michel Cina eine solche Aussage in der Sendung «Arena» des Schweizer Fernsehens SRF. Sollte die Vorlage angenommen werden, bleibe nichts anders übrig, als die Unternehmung geordnet und verantwortungsvoll zurückzufahren, sagte der Walliser Ex-Politiker. «Wir können sie nur liquidieren», sagte Cina wörtlich. So oder ähnlich liess sich die SRG auch in anderen Medien verlauten. Die SRG halte daran fest, dass sie «nach einem Ja am 4. März 2018 ihren Laden schnell dichtmache», schrieb etwa die «NZZ am Sonntag».

Mit der Botschaft will die SRG-Spitze dem Stimmvolk klarmachen, wie viel bei einem Ja zur Initiative auf dem Spiel steht. Doch so einfach wie Cina die Auflösung des Unternehmens darstellt, ist sie nicht. Die SRG, ausgeschrieben Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, ist ein Verein mit Sitz in Bern.