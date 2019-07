Zisch-Zisch statt nur Tschu-Tschu: In Asien gehören ultraschnelle Eisenbahnen schon seit Jahren zum Alltag der Millionen von Pendlern. In China sind über 31'000 Kilometer an Hochgeschwindigkeitsschienen im ganzen Land verlegt – mehr als irgendwo sonst. Darüber rollen die Züge der China Railway Corporation mit bis zu 350 Kilometern pro Stunde – schneller als irgendwo sonst – und verbinden Metropolen wie Peking, Schanghai oder Chengdu.

Mit diesen Zahlen rangiert China an vorderster Stelle in einer neuen Studie der Reiseplattform Omio. Sie hat die «Highspeed»-Infrastrukturen in verschiedenen Ländern verglichen. Hinter China folgt Japan mit einem zehnmal kleineren Netz an Hochgeschwindigkeits-Trassees. Auf Platz drei rangiert Spanien, auf Platz vier Frankreich mit seinen Schienen für die TGV-Züge – die «trains à grande vitesse», die es theoretisch auf bis zu 575 Kilometer pro Stunde bringen, in der Praxis aber nicht schneller als 320 Kilometer pro Stunde verkehren. Frankreich war 1981 denn auch das europäische Pionierland mit der Einführung der damals orangen TGV-Züge.