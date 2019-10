Die Schweiz hat gewählt: Das sind sämtliche 200 Nationalrätinnen und Nationalräte im Bild

Es war eine Klimawahl: Mit 17 zusätzlichen Sitzen sind die Grünen die grossen Gewinner vom Sonntag. Noch nie in den letzten 100 Jahren hat eine Partei so viele Sitze in einem Wahlgang dazugewonnen. Auch die Grünliberalen haben nun 9 Sitze mehr. Die grossen Parteien CVP, FDP, SVP und SP verloren dagegen an Terrain. Das Wahlresultat finden Sie hier.

Die Nationalratssitze sind vergeben, im Ständerat kommt es in den nächsten Wochen hingegen in vielen Kantonen zu einem zweiten Wahlgang. Sehen Sie hier, wer bereits gewählt wurde.