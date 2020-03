Die Schweiz befindet sich im Notstand – die 18 wichtigsten Antworten zur neuen Lage

1. Der Bundesrat hat die «ausserordentliche Lage» ausgerufen. Was heisst das?

Ab sofort gilt nationaler Notstand. Der Bundesrat kann nun Beschlüsse ohne Zustimmung von Parlament und Kantonen erlassen. Alle öffentlichen Einrichtungen sind per sofort und mindestens bis 19. April 2020 geschlossen, öffentliche und private Veranstaltungen im ganzen Land verboten. Alle Schweizer Landesgrenzen führen zudem wieder Grenzkontrollen durch. Die Aus- und Einreise ist bis auf Weiteres stark eingeschränkt.

2. Was wird geschlossen?

Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete werden geschlossen. Ebenso werden Betriebe geschlossen, in denen das Abstand halten nicht eingehalten werden kann, wie Coiffeursalons oder Kosmetikstudios.

3. Was bleibt offen?

Lebensmittelläden, Take-Aways, Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Apotheken, ebenso Tankstellen, Bahnhöfe, Banken, Poststellen, Hotels, die öffentliche Verwaltung und soziale Einrichtungen. Spitäler, Kliniken und Arztpraxen bleiben geöffnet, müssen aber auf nicht dringende Eingriffe und Therapien verzichten.

4. Darf ich jetzt noch aus dem Haus gehen?

Grundsätzlich könne man niemanden einsperren, sagte der Bundesrat. Doch die Botschaft war deutlich: Wer auch immer nicht raus muss, soll das auch nicht tun. Allen voran vulnerable Personen - aber auch alle anderen, da jeder und jede Verbreiter des Virus sein kann, auch wenn man keine Symptome hat.

5. Warum ist es so wichtig, dass ich mich, auch wenn ich nicht zur Risikogruppe gehöre, an die Massnahmen halte?

Es geht nun darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit die medizinischen Einrichtungen nicht überlastet werden. Nur so kann eine gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung auch im Notfall gewährleistet bleiben. Die Spitäler sind bereits am Anschlag. «Abstand kann Leben retten», sagte der Bundesrat an der Pressekonferenz. Es gelte nun, dass Jeder und Jede die Massnahmen per sofort strikt einhalte. Nur so kann eine Katastrophe wie in Italien noch verhindert werden.