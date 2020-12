Die Operation Libero braucht Geld - und muss ihre Komfortzone verlassen

Pink: Mit ihrem ersten grossen Auftritt bei der erfolgreichen Abstimmungskampagne gegen die Durchsetzungskampagne der SVP im Februar 2016 ergänzte die Operation Libero das Schweizer Polit-Farbspektrum um ein neues Element.

Und der Farbton etablierte sich rasch in der Palette neben dem CVP-Orange, dem GLP-Hellgrün oder dem FDP-Blau. Denn die smarten und taktisch gewieften jungen «Liberos» und «Liberas» zeigten rasch, dass sie keine Eintagsfliegen sind. Nicht nur bei der Durchsetzungsinitiative lehrten sie die SVP das Fürchten.

Ob erleichterte Einbürgerungen, No-Billag, Selbstbestimmungs- oder Begrenzungs-Initiative: Frech, angriffig, digitalaffin und lustvoll machte die Operation Libero der grössten Partei des Landes das Leben schwer. Plötzlich geriet die SVP in ihren Kernthemen in die Defensive, bei Europa, Souveränität und Migration.

Hier hatte sie Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und die anderen Parteien jahrelang vor sich hergetrieben. Die SVP agierte, setzte die Themen, bestimmte den Diskurs. Ihre Gegner reagierten bloss. Ängstlich, ideenlos, getrieben.

Es drohen tiefrote Zahlen

Es war das Verdienst der Operation Libero, den Gegnern der SVP die Angst vor deren Übermacht genommen zu haben. Doch alleine gewann sie keine dieser Abstimmungsschlachten. Sie war immer nur Teil einer breiten Allianz, welche gemeinsam gegen die SVP antrat.

Ihr wohlgesinnte Medienschaffende jubelten die Operation Libero regelmässig zur Drachentöterin und ihre ehemalige Co-Präsidentin Flavia Kleiner zum personifizierten «Albtraum der SVP» hoch. Das liess die pinken Polit-Neulinge grösser erscheinen, als sie eigentlich waren.

Bei der Operation Libero dominiert derzeit aber Rot statt Pink. Denn im Budget der Organisation klafft eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben. Es drohen tiefrote Zahlen. Am Mittwoch wandte sich der Vorstand mit drastischen Worten an die Öffentlichkeit: «Operation Libero steht finanziell vor dem Aus». Mithilfe eines Crowdfundings sollen bis Ende Februar 500’000 Franken gesammelt werden. Ansonsten sei die Organisation in ihrer heutigen Form am Ende.

Die düstere Prophezeiung ist Teil des Marketings. Äusserungen des Co-Präsidiums an einer Video-Konferenz am Mittwoch lassen vermuten: Ein jähes Ende stünde der Operation Libero auch beim Verpassen des Spendenziels nicht bevor. Die Fixkosten würden in diesem Fall wohl mit der Entlassung von Mitarbeitenden der sechsköpfigen Geschäftsstelle reduziert.

Die Lieblingsgegnerin im Formtief

Neben roten Zahlen ist die Operation Libero mit einer strategischen Herausforderung konfrontiert. Doch hier sind die Aussichten nicht rosig. Mit dem Scheitern der SVP-Begrenzungsinitiative im September habe sich für die 2014 gegründete Organisation «ein Kreis geschlossen», hiess es gestern. Die SVP befindet sich im Formtief.

Und damit kommt der Operation Libero ihre Lieblingsgegnerin abhanden. Eine SVP-Volksinitiative, die sie zum Angriff auf den Rechtsstaat und die liberale Seele der Schweiz erklären und mit ihrem mehrfach erprobten Kampagnenrezept bekämpfen kann, ist keine in Sicht. Die Operation Libero wird gezwungen, ihre Komfortzone zu verlassen.

Die Europapolitik dreht sich die nächsten Jahre um das Rahmenabkommen. Hier ist die Ausgangslage komplizierter. Gegner und Befürworter gibt es von der Linken bis hin zur FDP. Das Narrativ von ewiggestrigen Abschottern, die es zu bekämpfen gilt, lässt sich hier nicht abspulen.

Neben Europa will die Operation Libero bei den Bürgerrechten, der Digitalisierung und der Transparenz die «Themenführerschaft» beanspruchen und eigene Schwerpunkte setzen. Diese Themen taugen aber wenig zur Profilierung. Andere Akteure bewirtschaften sie schon lange und mit Erfolg.

Mit der «Wandelwahl»-Aktion vor den eidgenössischen Wahlen 2019 misslang der Operation Libero erstmals eine Kampagne. Ohne die Schützenhilfe ihrer Lieblingsgegnerin SVP und mit der Expansion in schwieriger zu beackernde Themen drohen sich solche Fehlschläge zu wiederholen - und das grelle Pink der Operation Libero zu einem zarten Blassrosa auszubleichen.