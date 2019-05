Vor genau einer Woche brachte Tiefdruckgebiet «Axel», das vom Mittelmeer über Norditalien und die Alpen nach Tschechien zog, dem Alpenraum grosse Regenmengen. In der Schweiz fielen zum Teil über 100 Liter pro Quadratmeter, in Österreich waren die Mengen sogar noch grösser.

Exakt 7 Tage später kündigt sich ein nächstes «Mittelmeertief» bzw. eine sogenannte «Vb-Wetterlage» an. «Diese Wetterlagen sind bekannt für grosse Regenmengen im Alpenraum», schreibt Meteonews in einer Mitteilung. Am Samstag und Sonntag sowie zum Wochenstart formiere sich über dem Mittelmeer ein Tiefdruckgebiet, das sich voraussichtlich im Verlauf des Montags und am Dienstag über Italien und die Alpen nach Norden bzw. Nordosten bewege.

Gleichzeitig fliessen sehr kühle Luftmassen zum Alpenraum. Die Folge: Ab Montagabend fallen grössere Niederschlagsmengen, besonders der Dienstag soll nach aktuellem Modellstand trüb, nass und kühl ausfallen. Die Höchstwerte dürften 13 bis 15 Grad betragen.

Mit Schwerpunkt im Osten und über den Alpen sind bis am Mittwochabend Niederschlagsmengen von verbreitet 50 bis lokal über 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Meteonews: «Da die Böden nach dem ergiebigen Niederschlag anfangs dieser Woche zumindest teilweise gesättigt sind, steigt dabei die Hochwassergefahr an.» Besonders kleinere Bäche und Flüsse könnten dabei über die Ufer treten, wird gewarnt. Auch Murgänge oder Erdrutsche seien denkbar.

Am Dienstag liegt die Schneefallgrenze zunächst noch auf 2000 Meter. Bis Mittwoch sinkt sie zum Teil bis 1300 Meter. Das dürfte dafür sorgen, dass ein guter Anteil des Niederschlags in Form von Schnee fällt und somit nicht direkt in den Abfluss gelangt. Das dämmt die Hochwassergefahr etwas ein.

Gute Aussichten auf Mitte Woche: Im Verlauf des Mittwochs soll sich das Wetter laut den Wetterexperten wieder beruhigen. «An Auffahrt und am Freitag folgt ein meistens trockener und freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Zudem wird es wieder wärmer, ab Freitag erreichen die Temperaturen nach jetzigem Stand wieder verbreitet die 20-Grad-Marke.» (mgt)