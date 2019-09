Zur Lancierung der neuen 100er Note: testen Sie Ihr Bargeld-Wissen! Jeder will es. Geld. Aber wissen Sie auch genug dazu, um es verwenden zu «dürfen»?

Die Schweizerische Nationalbank veröffentlichte am 2.September 2019 das Design der neuen 100er-Note – der letzten in der neuen Banknotenserie. Bis sie im Umlauf ist, dauert es jedoch noch einige Tage. Mit unserem Geld-Quiz vertreiben Sie sich die Zeit bis dahin.

Wir beginnen mit einer einfachen Frage. Wie viele verschiedene Banknoten gibt es in der Schweiz?

Welche Note war die erste Note der neuen Serie, die von der Schweizer Nationalbank herausgegeben wurde?

Die aktuelle Notenserie ersetzt die alten Banknoten der Schweiz. Die wie vielte Serie ist es, die von der SNB herausgegeben wurde?

In welchem Jahr wurde die erste SNB-Serie herausgegeben?

Banknoten werden gefälscht. Um dies zu verhindern, wurden verschiedenste neue Sicherheitsmerkmale in die Banknote eingebaut. Dies soll die neue Banknotenserie zur sichersten der Welt machen. Wie viele Sicherheitsmerkmale weist die SNB offiziell aus?

Die Banknoten werden von der SNB herausgegeben. Gibt es neben der Schweizerischen Nationalbank auch noch andere Emissionsbanken, die den Schweizerfranken herausgeben dürfen?

So eine Banknote kann man nicht zu Hause im Drucker herauslassen. Wer also ist für den Druck unserer Noten zuständig?

Schauen Sie bei sich in Ihr Portemonnaie. Was denken Sie, wie viele einzelne Banknoten (alle Kategorien) sind aktuell in der Schweiz im Umlauf?

Konzentrieren wir uns etwas genauer auf die 100er Note. Gesamthaft sind also 449.2 Millionen Noten im Umlauf. Aber wie viele 100er Noten sind wohl aktuell in den Portemonnaies, Kassen und Safes in der Schweiz im Umlauf?

Schauen Sie sich die Bilder der neuen 100er Note genau an. Was denken Sie, was kostet es wohl, so eine neue Note zu produzieren und zu drucken?

Wie lange «lebt» so eine 100er Note durchschnittlich, bevor sie wegen Beschädigung oder Verschmutzung vernichtet werden muss?

Die neuen Banknoten zeigen alle verschiedene Facetten unseres Landes. Trotzdem haben sie auch gewisse gestalterische Merkmale gemeinsam. Welche sind es?

Nun haben Sie einiges zu den Banknoten erfahren und fragen sich vielleicht «darf ich identische Noten eigentlich zu Werbe-, Ausbildungs-, oder Freizeitzwecken reproduzieren?»

