Grundsätzlich sollte man nie Sex haben, wenn man nicht will. Frauen müssen lernen zu sagen, was sie wollen. Auch Nein zu sagen, wenn sie begonnen haben oder schon mitten drin steckten – egal wie enttäuscht der Freund oder die Affäre dann ist. Wenn etwas ganz ohne Einverständnis passiert, dann geht das natürlich gar nicht und muss bestraft werden.

Die Generation Tinder scheint ganz brav zu sein. 75 Prozent der Befragten sind in einer Beziehung – obschon sie mitten in den wilden Zwanzigerjahren stehen. Überrascht Sie das?

Aller Anfang ist schwer: Nur jede dritte Frau findet das erste Mal toll. Bei den Männern ist der Anteil mehr als doppelt so hoch. Was läuft schief?

Für die jungen Frauen ist der Schritt oft grösser als für die Burschen. Männer sind es sich gewohnter, den Penis in die Hand zu nehmen. Mädchen haben oft kaum Erfahrung, sich etwas in die Scheide einzuführen. Darum ist es wichtig, dass junge Frauen ihre Geschlechtsorgane vorher erkunden. Dann kennen sie ihren Körper besser und das Selbstbewusstsein steigt. Den Mädchen wird oft Angst gemacht wegen der Schmerzen, die nicht immer auftreten. Sowieso ist es nicht so schlimm, wenn der erste Sex nicht wahnsinnig toll ist, das ist völlig okay. Und sie darf ja danach ganz viel üben.