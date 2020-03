Die Lobbying-Maschinerie der Crypto: Wie sich die Firma die Gunst von Bund, Armee und Öffentlichkeit sicherte

Allerdings ist die Sache damit noch nicht erledigt. Der damalige Crypto-Geschäftsführer Michael Grupe berichtet dem Gremium, beim Treffen sei es zwar gelungen, Bundesrat Delamuraz «die Exportsituation, in welcher sich die CAG (Anm. d. Red: Crypto AG) befindet, zu schildern». Das Anliegen sei «gut angekommen». Doch die Mitarbeiter von Delamuraz seien «viel restriktiver» eingestellt als ihr Chef. Das Bundesamt für Aussenwirtschaft werde erfahrungsgemäss auch nach der Intervention auf höchster Ebene eine «harte Stellung einnehmen».

Der Crypto-Verwaltungsrat beschliesst, nötigenfalls noch einmal in Bern zu insistieren. Nationalrat Stucky bietet seine Hilfe erneut an, was sich dann aber sehr schnell erübrigt: Wie am Schluss des Protokolls vermerkt ist, gibt das Bundesamt der Crypto AG noch während der Verwaltungsratssitzung im Juni 1993 grünes Licht für den Export.