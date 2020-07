Die Gruppenselektion lässt es uns erkennen: Wir sind alle Rassisten – aber nicht nur

Wir sitzen in einem Vorortszug und fahren Richtung Zentrum. Drei junge Schwarze steigen ein, unterhalten sich ziemlich laut, wie wenn niemand da wäre. Das Kopfkino springt an. Unnötig, zu schildern, was losgeht. Jedem wird Ähnliches durch den Kopf gehen. Vielleicht nicht gerade der Film aus der übelsten untersten Schublade, aber unser Hirn produziert, was – würde man es äussern – unbestreitbar als «Rassismus» angesehen wird.

Natürlich wissen wir – als zivilisierte Leute –, wie man damit umgehen muss. (Dass man dieses zivilisierte «Damit-Umgehen» inzwischen «Politische Korrektheit» nennt, ist allerdings nicht gerade hilfreich.) Es ist die ganz normale Weise, wie wir mit einer Emotion umgehen. Wir spüren sie und schicken sie zurück zum Kontrollzentrum, damit die Reaktion angemessen ausfällt.

Das Gefühl, bereit zu sein, um für das Kollektiv zu kämpfen

Der Auslöser der Emotion ist das Fremde. Alles Fremde ist erst mal unheimlich. Eine ganz alte Erfahrung. Was oder wer nicht zur eigenen Gruppe gehört, also «fremd» ist, soll draussen bleiben. Das kann durchaus auch mit Seuchen und Infektionen zu tun haben, mit denen man unliebsame Erfahrungen gemacht hat.

Der Abwehrreflex soll in erster Linie die eigene Gruppe schützen. Er äussert sich auch in anderen Ausprägungen. Zum Beispiel im «Rally-around-the-Flag»-Reflex, wenn sich die Nation im Falle einer Bedrohung (Krieg, Terrorattacke) um den Anführer schart. Jeder Mannschaftssportler kennt das «Garderoben»-Gefühl, man ist bereit, für den Erfolg des Kollektivs zu kämpfen. Soldaten kennen ähnliche Empfindungen.

Die Rechtfertigung gewisser Vorurteile

So weit, so gut. Dieser Abwehrreflex, die Fremdenangst, ist in zweifacher Hinsicht problematisch. Er ist offenbar angeboren. Und der Glaube, dass gewisse Eigenschaften oder Verhaltensweisen angeboren sind, führt Unbelehrbare dazu, gewisse Vorurteile zu rechtfertigen. Der Mann ist stärker als die Frau. Also muss die Frau dem Mann gehorchen. Das ist mehr als nur ein logischer Fehlschluss (das natürlich auch).