Die 80 mal 80 Meter grosse Fahne soll in den kommenden Jahren jeweils über den 1. August am Säntis hängen. So schreibt es die Säntis-Schwebebahn auf ihrer Website - "vorausgesetzt der Zustand der Fahne und das Wetter lassen es zu".

Genau da lag am gestrigen Montag offenbar das Problem. Wie Bilder und ein Video auf blick.ch zeigen, kämpften die Arbeiter beim Entrollen gegen heftige Sturmböen. Die rot-weisse Fahne ist bereits am Mittag beim Montieren an einer Seite gerissen, und im Verlauf des Nachmittags bildete sich auch in der Mitte ein vertikaler Riss.

Laut blick.ch wird die Fahne allerdings wegen des starken Winds nicht abgehängt, auch wenn sie ganz zu zerreissen droht. Geplant sei, sie am Mittwoch abzuhängen.

Die Fahne war bereits im vergangenen Jahr gerissen.