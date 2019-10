Bis Michael Hermann kam und in sein Gärtchen trat. Inzwischen ist Longchamp altershalber kürzergetreten – und Herrmann der neue Platzhirsch. Sein Institut Sotomo ist verantwortlich für das SRG-Wahlbarometer und führte zuletzt auch für CH Media Wahlumfragen durch. Wie präsent Hermann ist, zeigt eine Zahl: Über 1300 Mal tauchte sein Name in den vergangenen zwei Jahren in den Medien auf.

Schon länger gebe es viele tolle Politik-Professorinnen, doch wie in vielen anderen Bereichen seien öffentlich vor allem die Männer in Erscheinung getreten. Das habe auch mit den Frauen zu tun. «Es braucht auch ein Umdenken von ihnen, damit sie sich zutrauen, öffentlich aufzutreten», sagt Jans. Sie macht es gleich selbst vor: Sie kommentiert am Wahlsonntag die Ergebnisse im RSI, dem Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz. Aktuell büffelt sie dafür Wahlvokabular.

Über die Sprachgrenzen hinweg wagt sich auch Sarah Bütikofer. Die Politikwissenschafterin der Universität Zürich kommentierte diese Woche das SRG-Wahlbarometer im Westschweizer Radio. Sie sagt: «Der Frauenanteil steigt in den Politikwissenschaften, bei den Studierenden ebenso wie unter der Professorenschaft– so wie in anderen Gebieten.»

Das Geschäft mit den Umfragen

Egal ob Frau oder Mann: In den Medien präsent – und damit bekannter – sind tendenziell häufiger die Politologen der privaten Institute, weniger jene der Universitäten. «Die akademische Forschung beschäftigt sich mit anderen Fragen, ist weniger tagesaktuell», sagt Bütikofer.

Zudem suchen private Anbieter die Öffentlichkeit stärker – denn für sie ist die Umfrage auch ein Geschäft. Eine Befragung mit 2000 Telefoninterviews koste je nach Länge des Fragebogens rasch 50'000 Franken, heisst es aus der Branche. Online sei deutlich günstiger und schneller. Dank dem Internet können Befragungen heute einfacher durchgeführt werden.

Trotzdem gibt es in der Schweiz nach wie vor vergleichsweise wenige Wahlumfragen – was die einzelne umso bedeutsamer macht. Es stellt sich die Frage, ob diese das Wahlergebnis beeinflussen können. Cloé Jans sagt: «Umfragen haben keinen nachweisbaren Effekt auf die Volksmeinung. Aber auf die Meinungsmacher.»

Die Umfragen-Fails und die Online-Premiere

Was also machen die Parteien mit den Umfragen – und was machen die Umfragen mit ihnen? Silvia Bär, langjährige stellvertretende SVP-Generalsekretärin und selbst Politologin, traut den Resultaten nicht ganz. «Ich verlasse mich lieber darauf, was ich von den gewöhnlichen Menschen höre», sagt sie.

Eine Portion Skepsis ist auch in anderen Parteizentralen zu spüren. FDP-Wahlkampfleiter Matthias Leitner etwa sagt: «Es gibt ein Gefühl, wie das Resultat sein könnte.» Für die strategische Beurteilung der Ausgangslage brächten die Umfragen aber wenig, dazu seien sie zu wenig verlässlich.

Es gibt die bekannten Fälle, in denen die Umfragen versagten. In den USA bei der Wahl von Donald Trump. In der Schweiz, als die Minarett-Initiative überraschend angenommen wurde. Und diesmal ist die Ausgangslage besonders: Erstmals werden vor nationalen Wahlen nur Resultate öffentlich, die ausschliesslich aus Online-Umfragen stammen. Das sorgt in den Parteizentralen für Verunsicherung. SP-Co-Generalsekretär Michael Sorg etwa spricht von einem «grossen Fragezeichen».