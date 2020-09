Deutschland warnt vor Reisen in die Kantone Genf und Waadt

(dpa/dpo) Wie das Auswärtige Amt von Deutschland am Mittwochabend bekannt gibt, hat es es Reisewarnungen für die Kantone Genf und Waadt sowie weitere Teile in Frankreich und Kroatien ausgesprochen. Wegen der hohen Infektionszahlen wird nun auch vor Reisen nach Korsika sowie in die Regionen Île-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Auvergne-Rhônes-Alpes, Occitanie und Nouvelle-Aquitaine gewarnt.

Ebenso warnt das deutsche Auswärtige Amt nun vor Reisen in die tschechische Hauptstadt Prag. Eine Reisewarnung ist zwar kein Reiseverbot, aber eine abschreckende Wirkung ist beabsichtigt. Die Warnung ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.