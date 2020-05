Deutschland verlängert Grenzkontrollen zur Schweiz bis zum 15. Mai

(dpa/dpo) Die Verlängerung gilt auch für Flüge aus Spanien und Italien. Damit sollen die Infektionsgefahren durch das Coronavirus weiter erfolgreich eingedämmt werden, hiess es in einem Schreiben des Ministeriums am Montagabend. Einreisen dürfen derzeit nur deutsche Staatsbürger, Personen, die in Deutschland ansässig sind und EU-Bürger, die einen triftigen Reisegrund vorweisen können.