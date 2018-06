Nach dem Mittagessen betritt Christian Lindner die Lobby des Hotels Bellevue an der Seite von Petra Gössi. Der deutsche FDP-Chef hat in Bern sein Schweizer Pendant getroffen. Zwei schwarze Ledertaschen hat er dabei – «der Wäschetransfer von Berlin nach Düsseldorf», stellt Lindner klar.

Auswärts zu übernachten, versucht der 39-Jährige so gut es geht zu vermeiden. Der Ausflug in die Schweiz ist ein Tagestrip. Im Anschluss an den deutsch-schweizerischen Liberalen-Gipfel nimmt sich Lindner Zeit für ein Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende».

Herr Lindner, Sie kommen gerade von einem Treffen mit Petra Gössi. Worüber haben Sie gesprochen?



Christian Lindner: Wir haben über Fragen gesprochen, die Europa bewegen. Über die grossen Herausforderungen, die mit dem freien Handel in der Welt zusammenhängen. Über die Digitalisierung, den Erhalt des Wohlstands in einer Zeit, in der sich die Gewichte der Weltwirtschaft in den pazifischen Raum verlagern. Da teilen die FDP in der Schweiz und die FDP in Deutschland viele Grundüberzeugungen.

Sind Sie auch hergekommen, um von der Schweizer FDP zu lernen?

Ja. Die Schweizer FDP ist ausserordentlich erfolgreich und eine der Traditionsparteien der Schweiz. Sie hat in den vergangenen Jahren einen beachtlichen Erneuerungsprozess abgeschlossen, so wie wir auch.

Was macht die Schweizer FDP besser als die deutsche?

Solche Vergleiche will ich nicht ziehen. Für unsere Verhältnisse hat die deutsche FDP ja eines geschafft: Als einzige Partei ist uns seit 1949 ein Comeback gelungen, nachdem sie zuvor vollständig aus dem Parlament ausgeschieden war. Insofern haben wir auch schon etwas erreicht. Wir haben uns darauf besonnen, Vertrauen in den einzelnen Menschen zu setzen. Darauf zu zählen, dass die Menschen im Prinzip offen sind für neue Ideen, Kulturen und Technologien.