Deutsche Lernende, ab in die Schweiz! Politiker im Nachbarland fordern enge Zusammenarbeit

Da sind sich Deutschland und die Schweiz ähnlicher, als vielen lieb ist: Die duale Berufsbildung gilt in beiden Ländern als Erfolgsmodell. Lernende werden am Arbeitsplatz und in der Schule ausgebildet, alles ist auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Wie einmalig dieses Modell ist, betonen Politiker gerne in Sonntagsreden – beidseits der Grenze.

Statt die Eigenheiten zu beschwören, wollen sich deutsche Liberale nun für grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzen. Die FDP-Fraktion im Bundestag fordert die Regierung von Angela Merkel in einem Antrag dazu auf, den Austausch mit dem Nachbarland in den Bereichen Bildung und Forschung massiv auszubauen. Gemäss dem soeben eingereichten Vorstoss soll sie dazu Gespräche mit dem Bundesrat aufnehmen. Ziel müsse die Gründung eines deutsch-schweizerischen Jugendwerks sein, um so den binationalen Austausch zu stärken. Während das deutsche Bildungsministerium mit Nachbarländern wie Frankreich oder Polen jeweils Jugendwerke unterhält, fehlt eine solche bilaterale Institution mit der Schweiz.

Gleichzeitig will die FDP von Parteichef Christian Lindner der Schweiz helfen, ihre Beziehungen zur EU zu verbessern. Die deutsche Regierung müsse sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die Schweiz wieder Programmland beim Studentenaustausch «Erasmus plus» wird. Und dass sie zudem als vollassoziiertes Land am Forschungsrahmenprogramm «Horizon Europe» beteiligt bleiben kann. Wegen des politischen Seilziehens um das institutionelle Rahmenabkommen Schweiz–EU harzt es derzeit bei diesen Kooperationen.

Auslandsemester nicht nur für Studenten

Unabhängig davon wollen die Liberalen in Berlin vorwärtsmachen. Sie wünschen sich neue bilaterale Partnerschaften mit der Schweiz. «Mit exzellenten Bildungs- und Forschungsorganisationen im Herzen Europas ist die Schweiz ein wichtiger Partner für einen weltoffenen Austausch», unterstreichen sie in ihrem Antrag. Denn: «Der eigene Blick über den nationalen Tellerrand hinaus ist das beste Rezept gegen Vorurteile und nationale Rückzugsgefechte.»

Die Liberalen denken dabei zu allererst an ein, wie sie schon fast pathetisch festhalten, «weltweit nahezu einzigartiges System»: