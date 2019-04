Vor etwas mehr als zwei Jahren schlug die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) Alarm: Man sei «äusserst besorgt über die steigende Zahl von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, die keine Stelle finden.» Die Skos warnte vor einem Kostenanstieg zu Lasten der Kantone und Gemeinden. Diese tragen die Sozialhilfekosten, wenn die Zuständigkeit des Bundes nach fünf Jahren (bei anerkannten Flüchtlingen) oder sieben Jahren (bei vorläufig Aufgenommenen) endet.

Die neusten Zahlen des Bundes lassen vermuten, dass dieser Appell Wirkung gezeigt hat. Gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM) arbeiteten Ende März 32,2 Prozent der erwerbsfähigen Flüchtlinge. Vor einem Jahr waren es nur 26,6 Prozent. Und bei den vorläufig Aufgenommenen stieg die Erwerbsquote von 31 auf 37,7 Prozent.

Einfache Anmeldung statt Arbeitsbewilligung

Die positive Entwicklung sei unter anderem auf verstärkte Integrationsmassnahmen zurückzuführen, hält das SEM fest. Als Beispiel nennt das Staatssekretariat die einjährigen Integrationsvorlehren, die seit dem vergangenen Sommer in 18 Kantonen angeboten werden. Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene arbeiten dabei in der Regel drei Tage pro Woche in einem Betrieb mit und werden so auf eine Berufslehre vorbereitet. Am Pilotprojekt beteiligt sich auch der Kanton St. Gallen. Gemäss der Leiterin des kantonalen Kompetenzzentrums Integration und Gleichstellung, Claudia Nef, hat zudem das auf Anfang 2018 eingeführte Flüchtlingskonzept Wirkung erzielt.