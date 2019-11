Der Sprung ins Haifischbecken: Wie die neuen National- und Ständeräte sich auf ihr Amt vorbereiten

Noch hören sie alle brav zu. Während normalerweise im Nationalratssaal mehr geredet als zugehört wird, laauschen die neu gewählten Parlamentarier aufmerksam der dreisprachigen Rede von Nationalratspräsidentin Marina Carobbio.

Auch wenn manch einer nicht in allen Sprachen sattelfest ist: Die Kopfhörer, über die man die Übersetzung hören könnte, nutzt am Empfangstag für die Neuen kaum jemand. Sie liegen in Plastik verpackt auf den Tischen – bei den allermeisten bis zum Schluss. Man will ja nichts falsch machen, so als Neuling.

Über 70 National- und Ständeräte ziehen erstmals ins Bundeshaus ein – knapp ein Drittel des Parlaments. Darunter sind viele Frauen und viele Grüne. Eine davon ist Greta Gysin. Als erste Tessiner Grüne holte sie einen Sitz im Nationalrat. Etwas aufgeregt und voller Vorfreude ist sie, als sie letzten Freitag das Bundeshaus betritt, um am Empfangstag für die neuen Parlamentarier teilzunehmen. «Besonders Eindruck macht mir, dass ich am 11. Dezember den Bundesrat wählen darf», sagt sie:

«Das ist eine wahnsinnige Ehre – und natürlich auch eine grosse Verantwortung.»

Nun gilt es aber erst einmal, sich im Bundeshaus zurechtzufinden, das Leben neu um das Amt herum zu organisieren, sich in die Themen einzuarbeiten. Viel Zeit bleibt nicht: Nur sechs Wochen nach den Wahlen beginnt die Wintersession. Bei den Neugewählten ist die Freude darüber spürbar – aber auch der Respekt. Viele bringen zwar Erfahrung als Kantonsparlamentarier mit. Doch Bundesbern sei völlig anders, so der Tenor: Zwei Kammern statt eine, kompliziertere Abläufe, mehr Scheinwerferlicht. Gerade der Nationalrat gilt als Haifischbecken.