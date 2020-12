Der Ski-Streit eskaliert, das Wallis tobt – hier sind Lifte und Restaurants noch offen

Einzelne Gebiete beschränken den Zugang zu den Pisten. So sind im Hoch-Ybrig bis am Freitag nur Saisonkarten-Besitzer willkommen. Ab Samstag dürfen Zweitageskarten gelöst werden. Am Montag sind dann auch Tagesgäste willkommen. Hinter vorgehaltener Hand unkt ein Bergbähnler aus einem anderen Gebiet, dass solche Beschränkungen vor allem Marketing seien, weil am Anfang der Saison sowieso kaum Tagesgäste kämen.

Noch bestimmt der Schnee, ob die Skilifte laufen oder nicht. Von Davos (GR) über das Pizol (SG), den Hoch-Ybrig (SZ) bis Meiringen-Hasliberg (BE) sind Skifahrer und Snowboarderinnen willkommen. Unterschiede gibt es in der Gastronomie. Im Kanton Graubünden sind Restaurants noch mindestens bis zum 22. Dezember geschlossen. Hot-Dogs und Pommes Frites gibt es aber bei vielen Beizen zum Mitnehmen.

Einen ähnlichen Weg wie der Hoch-Ybrig ging Airolo. Das Skigebiet im Kanton Tessin öffnete zunächst nur für Stammgäste, empfängt mittlerweile aber auch Tagesgäste. Im Bergrestaurant will man ennet des Gotthards in Zukunft mit Reservationen per App arbeiten.

Die Winterdestinationen müssen ab dem 22. Dezember über eine kantonale Bewilligung verfügen. Ob diese gewährt wird, ist offen. Die Signale aus den Kantonen sind unterschiedlich. So verteidigte der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff (CVP) am Mittwoch die offenen Skigebiete mit Verweis auf die wirtschaftliche Bedeutung des Wintertourismus.

Zürich und St. Gallen wollen die Lifte schweizweit stoppen

Ganz anders tönt es in St. Gallen. Dort will man am Samstag über eine Öffnung ab dem 22. Dezember entscheiden. Regierungschef Bruno Damann (CVP) liess am Dienstag an einer Medienkonferenz aber durchscheinen, dass die Gebiete «eher nicht» offen blieben. Grund dafür seien die hohen Infektionszahlen und die Auslastung der Spitäler. Damann liess auch durchblicken, dass er eine schweizweite Schliessung begrüssen würde. Sein Kanton weist mit den Flumserbergen, Pizol oder Wildhaus-Gamserrugg grosse Skigebiete auf.

Der Kanton Zürich schloss sich am Mittwoch der Forderung nach der Schliessung von Skigebieten an. In einer Mitteilung schreibt der Regierungsrat: