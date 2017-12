Der in Belfaux FR wohnende Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern verliess Bern kurz nach Mittag an Bord eines Extrazugs. Dieser wird im deutschsprachigen Sensebezirk, in Düdingen, einen ersten Halt einlegen. In seinem Wohnort Belfaux wird Berset Anfang Nachmittag eintreffen.

In der Kantonshauptstadt Freiburg wird der Sozialdemokrat auf die freiburgischen Behörden treffen. Geplant ist dort ein Umzug bis zum Gastspielhaus "Equilibre", wo in der zweiten Nachmittagshälfte eine öffentliche Feier über die Bühne geht. Danach mischt sich Alain Berset unters Volk.

Im Hauptort des Greyerzbezirks, in Bulle, steht dann ein abendliches Festbankett auf dem Programm.