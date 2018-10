Das "The Restaurant" im "The Dolder Grand" in Zürich erhält einen GaultMillau-Punkt mehr: Mit 19 Punkten zeichnet der Gastronomie-Führer Heiko Nieder auch als Koch des Jahres 2019 aus.

Nieder sei der Mann "mit der grossen Pinzette", halten die GaultMillau-Kritiker fest. "Er verblüfft, begeistert, überlässt nichts dem Zufall." Seine Gerichte seien auf Anhieb zu erkennen.

