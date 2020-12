Der Kanton Bern will im Januar mit der Corona-Impfung starten - doch das hängt von Swissmedic ab

(wap) Am Standort Bern wird gemäss einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Kantons ein Impfzentrum aufgebaut, beteiligt seien die Eventorganisation evenjo und die Privatspitäler Hirslanden und Lindenhof. Standort des Impfzentrums werde der M-Parc im Berner Wankdorf sein. Weitere Impfzentren würden in Zusammenarbeit mit den regionalen Spitalgruppen aufgebaut. Daneben würden auch mobile Teams im Einsatz stehen, so die Mitteilung.

Im weiteren Laufe des Jahres hofft der Kanton Bern, auch Dorfapotheken und die Spitex impfen zu lassen, falls dies die Vorgaben des BAG erlaubten. Die Organisation der Impfung falle in die Zuständigkeit des «Sonderstabs Corona».

Die Freigabe der Impfungen hängt letztlich von Swissmedic ab, welche die Präparate prüft und freigeben muss, bevor sie Anwendung finden.