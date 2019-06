Paul Sicher ist Umweltnaturwissenschaftler und Leiter Kommunikation beim Trinkwasserverband SVGW. Die Fachorganisation vertritt die Interessen der Trinkwasserversorger.

Weshalb fordert der Verein der Trinkwasserversorger (SVGW) einen Gegenvorschlag zur Trinkwasser-Initiative?

Paul Sicher: Es wird für die Wasserversorger immer schwieriger, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Im Mittelland enthalten 70 Prozent der Grundwasser-Brunnen in landwirtschaftlich genutzten Gebieten mehr als 0,1 Mikrogramm Pestizide pro Liter – also mehr als der gesetzliche Anforderungswert. Und in den Bächen findet man einen ganzen Cocktail an Pestiziden, deren Wirkung nur unzureichend abschätzbar ist. Das sind deutliche Anzeichen, dass wir den Schutz der natürlichen Trinkwasservorkommen verbessern müssen.

Wie steht es denn um unser Trinkwasser?

Das Trinkwasser ist heute gut. Aber der Aufwand, um die gute Qualität zu halten, steigt. Es gibt heute praktisch keine Ausweichstandorte für alternative Wasserfassungen mehr. Als Hüter der Trinkwasserqualität legen wir viel Wert auf Vorsorge. Denn ein Stoff, der ins Grundwasser gelangt, ist Jahrzehnte danach noch nachweisbar. Die Böden können Sie nicht so einfach reinigen.