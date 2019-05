Spannend wurde es am Dienstag im Nationalrat wegen 70 Millionen Franken. Gemessen an den rund 5 Milliarden Franken, mit denen der Nationale Finanzausgleich (NFA) derzeit dotiert ist, handelt es sich um einen Klacks – aber einen mit grosser Sprengkraft, der den NFA-Kompromiss gefährdete. Im Kern der Reform geht es darum, dass die sogenannten Geberkantone künftig weniger Geld an Nehmerkantone abliefern müssen. Die Kantone, der Bundes- und der Ständerat stehen hinter der Vorlage.

Zum Zankapfel avanciert in der dienstäglichen Debatte der soziodemografische Lastenausgleich (SLA), ein Topf, der momentan mit 362 Millionen Franken pro Jahr ausgestattet ist. Mit diesem Geld unterstützt der Bund Kantone, die zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, soziale Sicherheit und Integration überdurchschnittlich hohe Kosten zu tragen haben. Es handelt sich um städtische Kantone, in denen oft überdurchschnittlich viele Ausländer sowie ältere und arme Personen leben. Durch die NFA-Reform würde der Bund künftig eigentlich rund 290 Millionen Franken sparen. Einen Teil davon, 140 Millionen, möchte er aber in den SLA lenken. Mit dem anderen will er in einer Übergangsphase die Nehmerkantone stützen, die wegen der Reform weniger Geld erhalten.