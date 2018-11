Die Waadtländer SP-Ständerätin Géraldine Savary will sich 2019 nicht mehr zur Wahl stellen. Der ständige Druck, unter dem sie seit Monaten stehe, habe ihr persönlich und ihrer Gesundheit geschadet, sagte die 49-Jährige gestern vor den Medien. Doch gibt sie auch Fehler zu: Sie habe die Lage falsch eingeschätzt. Die Reisen nach Russland und Spanien sowie ihre Ständeratskampagnen 2011 und 2015, die vom Milliardär Frederik Paulsen mitfinanziert wurden, haben in der Westschweiz hohe Wellen geworfen. Da diese Spenden auch ihre «politische Familie» treffen und am Bild der SP kratzen, entschuldigte sich Savary bei ihrer Partei. «Es tut mir zutiefst leid.»

Nichts Illegales getan

Nach dem Justizverfahren gegen den Genfer Staatsrat Pierre Maudet (FDP), der sich vom Kronprinzen von Abu Dhabi einladen liess, der Reise des Regierungsrats Pascal Broulis (FDP/VD) und der Spesenaffäre der Genfer Regierung jetzt also der Rücktritt von Savary. Wobei sie die Einzige ist, welche Konsequenzen zieht. Dies, obwohl ihr nichts vorgeworfen werden kann. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe sich mit den Reisen, zu welchen der Multimilliardär Frederik Paulsen eingeladen hatte, nicht strafbar gemacht. Dasselbe gilt für die Kampagnenspenden, die Savary von Paulsen erhielt. Kurz: Savary hat nichts Illegales getan.