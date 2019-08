Im April trat er sein Amt an, dann wurde es ruhig um den neuen Post-Chef. Nun, fast ein halbes Jahr später, zieht Roberto Cirillo im neuen Paketzentrum in Cadenazzo (TI) Bilanz über seine ersten 100 Tage. An einer knapp einstündigen Medienkonferenz gab er zudem Einblick, wie sich die Post für die Zukunft rüstet.